Balıkesir yine sallandı!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saatle 15.21’de kaydedilen sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi.

Simge Sarıyar
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 22 Ağustos 2025 Cuma günü saat 15.21’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin merkez üssünün 39.25056 kuzey enlemi ve 28.20278 doğu boylamı olduğu belirtildi.

Sarsıntının yerin 5.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

Deprem, başta Sındırgı olmak üzere Balıkesir kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi.

