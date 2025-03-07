Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu!

2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı’na gideceğini söyleyerek evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Ece Gürel için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Çevik Kuvvet ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yürütülen çalışmaların dördüncü gününde, Gürel kaybolan eşyalarının 2 kilometre ilerisinde uyur halde bulundu.

Saat 01.15’te sarp bir ormanlık alanda bilinci açık ancak hafif yaralı olarak bulunan Gürel’in, uzun süre soğukta kaldığı ve hipotermi geçirdiği tespit edildi. Hastaneye kaldırılan Gürel’in tedavisi sırasında kalbi durdu ancak doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü. Yoğun bakıma alınan Gürel, yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Cenazesi Adli Tıp Kurumu’na götürülen Gürel’in, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Yetkililer, olayla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğünü açıkladı.