Çalışanları koruyacak yedi maddelik mobbing genelgesi yürürlüğe girdi

Peyzaj mimarı Ece Gürel ile ilgili mobbing iddiaları tartışılmaya devam ederken, iş yerlerinde psikolojik tacizin önlenmesine yönelik yeni bir genelge yayımlandı. Yedi maddeden oluşan genelge, çalışanların haklarını korumayı ve iş yerlerinde sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefliyor.

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Çalışanları koruyacak yedi maddelik mobbing genelgesi yürürlüğe girdi
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Yedi maddeden oluşan genelge, çalışanların haklarını korumayı ve iş yerlerinde sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefliyor.

 Avukat Erkin Etike, mobbing kavramını şu şekilde tanımladı:

"Mobbing, çalışanların iş yerlerinde kasıtlı ve sistematik olarak aşağılanması ve bu durum nedeniyle zarara uğraması şeklinde değerlendirilebilir."

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni genelge ile birlikte daha önce yürürlükte olan genelge kaldırıldı. Etike, bu değişikliğin yeni bir hukuki çerçeve oluşturduğunu vurguladı.

Genelgede, iş yerlerinde sistematik psikolojik tacizin önlenmesinin önemine dikkat çekilirken, çalışanların korunması için çeşitli başvuru mekanizmalarının genişletildiği belirtildi.

Etike, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Zaman içinde mobbingin kapsamı genişledi. Artık bu tür eylemlere karşı başvuru olanakları da artırıldı."

Psikolojik tacize maruz kalan çalışanların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu ve ALO 170 gibi platformlara başvurabileceği hatırlatıldı.

Devletin bu tür eylemleri inceleyerek gerekli politikaları üretmesi açısından ilerleme kaydedildiğini belirten Etike, iş yerlerinde psikolojik tacizle mücadelenin öncelikle işveren ve yöneticilerin sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

Genelge kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde "Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu" yeniden yapılandırıldı.

Hukuk ve psikolojinin ortak bir zeminde çalışması gerektiğini vurgulayan Etike, şu değerlendirmede bulundu:

"Hukuk, somut ve delillendirilebilir konular üzerinden ilerler. Mobbing ise psikolojiyle doğrudan bağlantılı olduğu için iki disiplinin birlikte ele alınması gereken bir alan olduğunu düşünüyorum."

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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