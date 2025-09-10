Ece Seçkin ve eşine tehdit iddiası: Gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı, başsavcılık itiraz etti

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez, sosyal medya üzerinden aldıkları taciz ve tehdit mesajları nedeniyle şikâyetçi oldu. İddialar üzerine harekete geçen Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli A.U.S.’yi adresinde gözaltına aldı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, ardından Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi.

ADLİ KONTROL KARARI

Savcılıkta ifadesi alınan A.U.S., “tehdit” ve “ısrarlı takip” suçlamalarıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik tarafından yapılan değerlendirme sonrası şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.

Şüphelinin serbest bırakılması üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Sulh Ceza Hakimliği’nin kararına itiraz etti.