Ege'de korkutan sarsıntı!

Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi açıklarında 20 Haziran 2025 saat 19.18'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 13.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ege'de korkutan sarsıntı!
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 20 Haziran 2025 Cuma günü saat 19.18’de Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı. Depremin merkez üssünün koordinatları 36.685 enlem ve 27.126 boylam olarak kaydedildi.

Sarsıntının, yerin 13.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. 

Depremin ardından başta Muğla ve Aydın olmak üzere Ege Bölgesi'ndeki kıyı kentlerinde kısa süreli panik yaşandı.

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