İran'dan Unesco'ya çağrı: "Kültürel mirasımız tehdit altında!"

İran, İsrail ile tırmanan gerilimin sadece insan kayıplarına değil, aynı zamanda binlerce yıllık tarihî ve doğal mirasın yok olmasına yol açabileceği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’ne (UNESCO) resmi başvuruda bulundu.

İran resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre, Kültürel Miras Bakanı Seyyid Rıza Salihi Emiri, UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay’e hitaben kaleme aldığı mektupta, ülkedeki dünya mirası niteliğindeki eserlerin tehlike altında olduğunu belirtti.

Bakan Emiri, UNESCO’dan konuya ilişkin derhal resmi bir açıklama yapılmasını ve İsrail’e uyarıda bulunulmasını istedi. Açıklamada, İran’daki “çok sayıda tarihi eser ve dünya mirası alanının doğrudan tehdit altında olduğu” vurgulandı.

Salihi Emiri, mektubunda şu ifadeleri kullandı: “UNESCO’dan resmi açıklama yapılmasını, İsrail'e uyarıda bulunulmasını ve miras alanlarının korunmasına yönelik uluslararası adımlar atılmasını talep ediyoruz.”