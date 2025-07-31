Ehliyet yenileme sistemi çöktü! Eski sürücü belgesini değiştirmeyenler yarından itibaren 7 bin 438 TL ödeyecek

Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet yenileme işlemlerinde sistem yoğunluk nedeniyle çöktü. Ekonomim’e göre, 31 Temmuz 2025 günü mesai bitimine kadar geçerli olan 15 TL’lik indirimli başvuru süresi, vatandaşların son gün yaptığı yığılmayla birlikte işlem sistemlerinde aksamalara neden oldu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşları günler öncesinden son güne bırakmamaları konusunda uyarmıştı. Ancak bugün birçok ilde nüfus müdürlüklerinde sistem zaman zaman devre dışı kaldı ve vatandaşlar işlemlerini tamamlayamadı.

YARINDAN İTİBAREN 15 TL DEĞİL, 7 BİN 438 TL!

Eski tip sürücü belgelerini bugüne kadar yenileyen vatandaşlar sadece 15 TL ödeyerek ehliyetlerini değiştirebildi. Ancak bu fırsatı kaçıranlar için 1 Ağustos 2025 itibarıyla büyük bir mali yük başlayacak.

Yeni tarifeye göre, B sınıfı sürücü belgesini yenilemek isteyenlerin 7 bin 438 lira 60 kuruş ödeme yapması gerekecek. Ayrıca bu tarihten sonra eski tip ehliyetler geçersiz sayılacak.

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN NELER GEREKİYOR?

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin aşağıdaki belgeleri hazırlamaları gerekiyor:

Eski sürücü belgesi

15 TL başvuru ücreti

Yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporu

Son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf

MERNİS sistemine kayıtlı açık adres bilgisi

1 Ocak 2016’da başlayan eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi, vatandaşların mağdur olmaması için daha önce üç kez uzatılmıştı. Ancak 31 Temmuz 2025 mesai bitimi itibarıyla bu sürecin sonuna gelindi.