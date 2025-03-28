Ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti! Evren Devrim Zelyut kimdir?

Ünlü ekonomist, 2024 yılı eylül ayında hastalığı nedeniyle ameliyat olacağını duyurmuş ve sosyal medya hesabından takipçilerine şu sözlerle seslenmişti:

"Bugünkü sabah raporunu yayınlayamadım çünkü cuma sabahı (yarın) bir ameliyata gireceğim. Testler şimdi bitti, Allah izin verirse 4-5 gün sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Kırdığım kalplerden, kızdırdığım insanlardan af diliyorum. Görüşmek dileğiyle..."

Ancak tedavi sürecine rağmen Zelyut’tan kötü haber geldi.

Zelyut, son olarak 4 Mart 2025 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerine seslenerek, sağlık durumuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Değerli arkadaşlarım! Çoktandır sizlere yazamadım ama sizleri unutmak mümkün mü? Tedavi görüyorum ve olumlu gelişmeler yaşıyorum. Sizlerin de hayırlı duygularınızla ayağa kalkacağım. Yeniden güzel şeyler paylaşacağız. Hepiniz kalbimdesiniz. Şimdilik hoşça kalın..."

Ancak süreç beklenildiği gibi ilerlemedi ve Zelyut'un beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

Ünlü gazeteci ve araştırmacı Rıza Zelyut'un oğlu olan Evren Devrim Zelyut'un vefat haberi, ekonomi camiasında büyük üzüntü yarattı.

EVREN DEVRİM ZELYUT KİMDİR?

Evren Devrim Zelyut, 22 Aralık 1982 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Rıza Zelyut, tanınmış bir gazeteci ve yazardır. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlayan Zelyut, 2004 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından Kent Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de yatırım uzmanı olarak kariyerine başladı. 2008 yılında Prim Menkul Değerler A.Ş.'ye geçerek yatırım uzmanı olarak çalışmaya devam etti.

2010 yılında Arıkanlı Holding'e transfer olan Zelyut, burada yönetim danışmanı olarak görev aldı. 2013 yılında ise kendi şirketi olan Avrasya Yatırım’ı kurarak ekonomi alanında çalışmalarını sürdürdü.

Ekonomiye dair yaptığı yorumlar ve analizlerle geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Evren Devrim Zelyut, ani vefatıyla sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.