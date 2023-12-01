Ekrem İmamoğlu Borçlanmayı Övgüyle Duyurdu! İBB'nin Döviz Borcu Yüzde 52 Arttı

Sayıştay raporları borçlanmaya "Dur" dedi, İmamoğlu dinlemedi. Londra Borsası'ndan 715 milyon dolarlık borçlanmayı övgüyle açıklayan İmamoğlu’na, İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu tepki gösterdi. Göksu “Pes doğrusu. Rengi 'yeşil' olsa da borç borçtur!” dedi.

Ekrem İmamoğlu Borçlanmayı Övgüyle Duyurdu! İBB'nin Döviz Borcu Yüzde 52 Arttı

Sayıştay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kasası için kırmızı alarm verdi.

2022 Sayıştay raporları riskli seviyeyi göstererek borçlanma yapılmaması konusunda İBB’yi uyardı ancak kulak asan olmadı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adına ‘yeşil’ dedi, Londra Borsa’sından alınan 715 milyon dolarlık borcu övgüyle duyurdu.

- Türkiye’de yerel yönetim olarak ilk Yeşil Tahvil ihracını İBB yaptı. 715 milyon USD tutarındaki Yeşil Tahvilini Londra Borsası’nda ihraç ettik. Bu geliri metro projelerinin finansmanında kullanacağız. İBB’ye olan güven artıyor, ülkemiz kazanıyor. İstanbul’a hayırlı olsun.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yurt dışına yüzde 10 buçuk faizle borçlandı. Böylelikle 2019 yılından bu yana İBB’nin döviz borcu yüzde 52 artmış oldu. Toplam borçtaki artış ise yüzde 373 oldu.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu “pes doğrusu. Rengi "yeşil" olsa da borç borçtur!” diyerek İmamoğlu’na tepki gösterdi.

- Pes doğrusu! Ne zamandan beri borç almak güzel haber oldu? Hani borçlanmak İstanbul’a ihanetti? Bu yönetimin İBB’yi altından kalkılamaz bir borç batağına sürüklemesi endişe verici boyutlara ulaştı. Başka şeyleri finanse etmek için; hayata geçirmedikleri, sadece algı yaptıkları projelerin adını öne sürerek sürekli borçlanıyorlar ve bunu marifet gibi takdim ediyorlar. Oysa rengi "yeşil" olsa da borç borçtur!
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