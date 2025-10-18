Ekrem İmamoğlu davasında karar! Suçlaması düşürüldü

Ekrem İmamoğlu hakkında iki Cumhuriyet savcısına yönelik sözleri nedeniyle açılan davada mahkeme, sanığın ön ödeme yapması nedeniyle davanın düşmesine karar verdi. Savcının aksi yöndeki görüşüne rağmen verilen kararın gerekçesi dosyaya girdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, “kent uzlaşısı” soruşturmasını yürüten iki savcıya yönelik sözleri nedeniyle açılan davada karar verildi.

“KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET” SUÇLAMASI

İmamoğlu hakkında, “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında açılan davada mahkeme, sanığın ön ödeme yapması nedeniyle davanın düşmesine hükmetti.

MAHKEME: “SÜRÜNCEMEDE KALMASIN DİYE RE’SEN CELSE AÇILDI”

Kararın gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Her ne kadar iş bu dava dosyasının duruşması 22 Ekim 2025 tarihine bırakılmış ise de; sanığın celse arasında ön ödeme ihtaratı kapsamında ödeme yaptığı görülmekle, işin sürüncemede kalmaması için duruşmaya mahsus salonda re’sen celse açıldığı ve ön ödemenin vezneye yatırıldığı anlaşılmıştır.”

Savcının aksi yöndeki mütalaasına rağmen mahkeme, ön ödeme yapılması nedeniyle davanın düşmesine karar verdi.

