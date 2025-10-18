Fenerbahçe’de olaylı divan kurulu! Ali Koç’tan flaş hisse açıklaması, Aziz Yıldırım'dan kongre mesajı

Fenerbahçe’de Yüksek Divan Kurulu toplantısı yapıldı. Kurula eski başkanlar Aziz Yıldırım ve Ali Koç da katıldı. Toplantı, zaman zaman sert tartışmalara sahne oldu.

İKİ KADRO DIŞI KARARI ALDIK

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, konuşmasında kulübün iç disiplinine ve yönetim anlayışına vurgu yaparak, “İki kadro dışı kararı aldık. Detaya girmeyeceğim. Bu karar ceza değil, hatırlatma. Disiplin dışlamak için değil, hepimizi aynı çizgide tutmak için vardır. Takım içinde her şey konuşur ve çözülür. Dışarıya sadece inanç yansır. Bir şeyleri yıkmak için değil, düzeltmek için geldik. Hocamıza ve takıma güveniyoruz.” dedi.

AZİZ YILDIRIM ERKEN AYRILDI

Saran ayrıca, Aziz Yıldırım’ın toplantıdan erken ayrılmasına tepki göstererek, “Sayın Aziz Yıldırım keşke gitmeseydi. Belgeler burada. Soru işaretiniz varsa kulübe gelin, birlikte giderelim.” ifadelerini kullandı.

Toplantıda kulübün mali durumu da açıklandı. Buna göre, 31 Ağustos 2025 itibarıyla Fenerbahçe’nin toplam borcu 395 milyon euro olarak duyuruldu.

GÖRMEDİĞİMİZ DESTEĞİ SADETTİN SARAN BAŞKANA VERECEĞİZ

Eski başkan Ali Koç, kulübün yüzde 4,8’lik hissesini satın alan yabancı sermayeli şirketin CitiBank olduğunu açıkladı. Koç, “Bizim dönemimizde şampiyon olamadık, bizden sonrakiler de şampiyon yapmasın duruşunda olmadığımızın teminatını veriyorum. Fenerbahçe, kişisel hesapların kulübü değildir. Görmediğimiz desteği Sadettin Saran başkana vereceğiz. Allah yollarını açık etsin.” dedi.

Kürsüye çıkan eski başkan Aziz Yıldırım ise sert ifadeler kullandı:



“Biz kimseye düşman değiliz. Fenerbahçe’ye nasıl düşman olabiliriz ya? Ülker ile ne anlaşması yaptınız, gelin açıklayın. Hiçbir şey bilmiyoruz, onay istiyorsunuz. Emlak Konut ile ne anlaşması yaptınız? İki arsa 150 milyon euro değerinde, 70 milyon euro gelecek herhalde. Bu parayı ne yapacaksınız? Bunları anlatın.”

Yıldırım ayrıca, “Üç ay sonra kongrede çok acayip konuşma yapacağım. Kimseden korkmuyorum. Ben Fenerbahçe’nin kendisiyim.” ifadeleriyle dikkat çekti.

Aziz Yıldırım ile Hamdi Akın’ın sözleri sırasında salonda bulunan üyeler arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle gerginlik sona erdi.

Toplantının sonunda Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı:



• Aziz Yıldırım: “Beni unut! Bak beni unut!”

• Ali Koç: “Basın var, ben çıkınca söyleyeceğim!”

• Aziz Yıldırım: “Ama unutmuyorsun!”

• Ali Koç: “Sağlığınıza çok üzülüyorum, Allah yardımcınız olsun.”

• Aziz Yıldırım: “İlaçlarımı aldım, çok iyiyim tamam mı?”

Toplantı, bu diyalogların ardından sona erdi.