Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu dönemini eleştirdi! İşte İmamoğlu'nun çarpıcı açıklamaları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, başarının değişimle birlikte geldiğini söyledi, Kılıçdaroğlu dönemini eleştirdi. Ekrem İmamoğlu, "Kılıçdaroğlu size kırgın mı?" sorusuna da "Bir kaç kez aradım açmadı, sonra açtı" yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu dönemini eleştirdi! İşte İmamoğlu'nun çarpıcı açıklamaları
Editör: Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TV100 televizyonuna konuk oldu. Ekrem İmamoğlu, değişimi, "2023'te ekonomi daha kötüydü. Bir de depremin yarattığı travma, moralsizlik... Biz 2024'te bize oy verecek zemini oluşturduk." sözleriyle anlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu dönemindeki başarısızlığa dikkat çeken Ekrem İmamoğlu, "Biz başardık." dedi. Ekrem İmamoğlu açıklamalarında, "Toplum bir değişim istiyordu. Farklı bir ses farklı bir ortam talep ediyordu. Biz CHP olarak bunu karşıladığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6'lı masasının faaliylerini de eleştirdi. İmamoğlu, "6'lı masa stratejisi bir süre sonra başka bir yöne evrildi. Yani bir sistemi değiştirme... O zaman hatırlatsanız en büyük sloganı biz sistemi değiştirecektik. Bir anda masadaki herkesin makam sanki isityormuşcasına havanın oluşması vs... Kampanyanın biçimi, dar bir kadro yani bir çok detay var..." dedi.

Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu dönemini eleştirdi! İşte İmamoğlu'nun çarpıcı açıklamaları - Resim : 1

İMAMOĞLU İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDA KIRGINLIK VAR MI?

"28 Mayıs'tan sonra aynı şeyleri yaparak vatandaşın karşısına gidemezdik" diyen İmamoğlu, "Kılıçdaroğlu size kırgın mı?" sorusuna da yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu, "Ben bana kırgın olduğunu düşünmüyorum. Bunu kimseye de söylemedim, ilk defa açık açık söylüyorum. En son bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi. Ulaşamamıştım birkaç kez. En son çaldı ve cevap verdi. Ben bayramını tebrik ettim o da seçim sonucumu tebrik etti. Kurultaydan sonra aradım, ulaşamamıştım. Kırgın olabilir, belki telefona bakmak istemedi. " dedi.

"RAKİBİMİZİ TARTIŞIN"

Ekrem İmamoğlu, 2028'deki Cumhurbaşkanlığı yarışı için de Erdoğan'ın adaylığının tartışılması gerektiğini belirtti. İmamoğlu, "Şu anda bizi niye tartışıyorsunuz? Rakibimizi tartışın. Kanuna göre Cumhurbaşkanı'nın aday olamayacağı konuşuluyor. O zaman o tartışılsın." dedi.

İran 28 Haziran'da sandığa gidecek! İran'da öne çıkan adaylar kim?İran 28 Haziran'da sandığa gidecek! İran'da öne çıkan adaylar kim?Dünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# ekrem imamoğlu # kemal kılıçdaroğlu
Çok Okunanlar
Şampiyon Galatasaray'da ayrılacak futbolcular belli oldu!
Şampiyon Galatasaray'da ayrılacak futbolcular belli oldu!
O illerde sağanak yağış uyarısı yapıldı! 29 Mayıs 2024 Çarşamba hava durumu
O illerde sağanak yağış uyarısı yapıldı! 29 Mayıs 2024 Çarşamba hava durumu
Sağanak geliyor! Dikkat!
Sağanak geliyor! Dikkat!
Kuyu-1 operasyonları başladı!
Kuyu-1 operasyonları başladı!
29 Mayıs İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi?
29 Mayıs İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi?
Öne Çıkanlar ABD ve AB'nin fonladığı etki ajanları Beşar Esad'a neden saldırıyor? | ULUSAL HABER ABD ve AB'nin fonladığı etki ajanları Beşar Esad'a neden saldırıyor? | ULUSAL HABER Deniz Akkaya: Beni 1,5 saat balkona kilitledi Deniz Akkaya: Beni 1,5 saat balkona kilitledi