Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu dönemini eleştirdi! İşte İmamoğlu'nun çarpıcı açıklamaları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TV100 televizyonuna konuk oldu. Ekrem İmamoğlu, değişimi, "2023'te ekonomi daha kötüydü. Bir de depremin yarattığı travma, moralsizlik... Biz 2024'te bize oy verecek zemini oluşturduk." sözleriyle anlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu dönemindeki başarısızlığa dikkat çeken Ekrem İmamoğlu, "Biz başardık." dedi. Ekrem İmamoğlu açıklamalarında, "Toplum bir değişim istiyordu. Farklı bir ses farklı bir ortam talep ediyordu. Biz CHP olarak bunu karşıladığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6'lı masasının faaliylerini de eleştirdi. İmamoğlu, "6'lı masa stratejisi bir süre sonra başka bir yöne evrildi. Yani bir sistemi değiştirme... O zaman hatırlatsanız en büyük sloganı biz sistemi değiştirecektik. Bir anda masadaki herkesin makam sanki isityormuşcasına havanın oluşması vs... Kampanyanın biçimi, dar bir kadro yani bir çok detay var..." dedi.

İMAMOĞLU İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDA KIRGINLIK VAR MI?

"28 Mayıs'tan sonra aynı şeyleri yaparak vatandaşın karşısına gidemezdik" diyen İmamoğlu, "Kılıçdaroğlu size kırgın mı?" sorusuna da yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu, "Ben bana kırgın olduğunu düşünmüyorum. Bunu kimseye de söylemedim, ilk defa açık açık söylüyorum. En son bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi. Ulaşamamıştım birkaç kez. En son çaldı ve cevap verdi. Ben bayramını tebrik ettim o da seçim sonucumu tebrik etti. Kurultaydan sonra aradım, ulaşamamıştım. Kırgın olabilir, belki telefona bakmak istemedi. " dedi.

"RAKİBİMİZİ TARTIŞIN"

Ekrem İmamoğlu, 2028'deki Cumhurbaşkanlığı yarışı için de Erdoğan'ın adaylığının tartışılması gerektiğini belirtti. İmamoğlu, "Şu anda bizi niye tartışıyorsunuz? Rakibimizi tartışın. Kanuna göre Cumhurbaşkanı'nın aday olamayacağı konuşuluyor. O zaman o tartışılsın." dedi.