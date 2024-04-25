Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada yeni gelişme!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, siyasi yasak ve hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması bugün görüldü. Duruşmada karar çıkmadı. Dava 31 Mayıs'a ertelendi.

EKREM İMAMOĞLU'NA 'İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA' DAVASI

İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, 29 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen ihale ile ilgili İçişleri Bakanlığı inceleme başlatmıştı. Mülkiye Müfettişliği'nin hazırladığı rapor Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işleme sokulmuştu.

Hazırlanan iddianamede kamunun 250 bin lira zarara uğratıldığı ifade edilmişti. İmamoğlu dahil 7 ismin hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi.

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü duruşması bugün gerçekleşti. İmamoğlu ile birlikte Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül, Türkan Demirel Dişisağlam da yargılandı.