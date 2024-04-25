İYİ Parti'de kongre krizi! Kongreye İYİ Parti üyeleri katılamayacak

Yerel seçim yenilgisiyle derinleşen kriz İYİ Parti içinde yeni tartışmalara neden oldu. Partide kongreye yönelik komisyon toplandı. Genel başkan adayları adına temsilciler toplantıda yer aldı. Toplantıda, 27 Nisan’da yapılacak kongreye yalnızca delegeler, il-ilçe başkanları ve önceki dönem milletvekillerinin katılabileceği bildirildi.

İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun, kararın ortak görüş ile verildiğini belirtti. Ancak komisyon toplantısına katılan temsilcilerden aksi yönde açıklamalar geldi.

Genel başkan adayı Koray Aydın adına toplantıda yer alan İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Yetkin Öztürk kararın yalnızca tebliğ edildiğini, tartışmaya açılmadığını belirtti.

4 genel başkan adayından bir olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın ise karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Alınan karara “Kayyum” benzetmesi yapan Akalın, bütün İYİ Partilileri kongreye davet etti.

Karara çok sayıda İYİ Partili sosyal medya hesaplarından tepki gösterirken, genel başkan adayı Müsavat Dervişoğlu’nu temsilen toplantıya katılan Buğra Kavuncu ise konuya sessiz kaldı.