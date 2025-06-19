Ekrem İmamoğlu’nun avukatı tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir aşamaya geçti. Soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan hakkında “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlamasıyla işlem başlatıldı.

Pehlivan, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren tutuklu şüpheli Adem Soytekin ve tutuksuz şüpheli Servet Yıldırım’ın beyanlarında adı geçince, savcılık tarafından ifadeye çağrıldı.

Mehmet Pehlivan, ifade vermek üzere geldiği Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Pehlivan’ın savcılıkta, “Avukatlık Kanunu gereği Adalet Bakanlığından soruşturma izni alınmadan ifadesinin istendiği” gerekçesiyle ifade vermediği öğrenildi. Ancak sulh ceza hakimliği, Pehlivan hakkında tutuklama kararı verdi.

SEVK YAZISI DETAYLARINDA ÇARPICI İDDİALAR

Savcılığın sulh ceza hakimliğine sunduğu sevk yazısında, Pehlivan’ın suç örgütü kapsamında hareket ettiğine dair önemli iddialar yer aldı. Yazıya göre:

Şüpheli Servet Yıldırım’ın 2 Haziran’da ve Adem Soytekin’in 16-17 Haziran tarihlerinde verdiği ifadelerde, Pehlivan’ın örgüt kapsamında planlamalar yaptığı,

Soruşturma yürütülen şüphelilerin gözaltı ve sonraki süreçlerinde görev alacak avukatları önceden belirlediği,

İfade veren kişilerin beyanlarına ulaşmak için organize şekilde hareket ettiği,

Cezaevlerinde bulunan şüphelilere konuşmamaları yönünde telkinlerde bulunmaları için kontrolündeki avukatları yönlendirdiği,

Tutuklu şüpheliler üzerinde baskı kurarak örgütün çözülmesini engellemeye çalıştığı yönünde ifadeler bulunduğu aktarıldı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Mehmet Pehlivan, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılığın sevk yazısında, şunlar kaydedildi:

"Şüphelinin suç örgütü içerisinde önemli bir konumda bulunduğu, örgütün dağılmaması ve çözülmemesi maksadıyla hareket ettiği, bu nedenle suç örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olduğu hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu, şüphelinin delilleri karartma, dışarıda bulunan şüphelilere, tanıklara baskı yapacağı hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunduğu dikkate alınarak, tutuklanmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur."