Ekrem İmamoğlu’nun diploması tartışması büyüyor: Dekan istifa etti

Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen "sahte diploma" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Ahmet Köse, görevinden istifa etti.

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Ekrem İmamoğlu’nun diploması tartışması büyüyor: Dekan istifa etti
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İmamoğlu’nun diplomasının yasal olduğunu 2020 yılında bildiren Dekan Köse’nin istifası dikkat çekti. CHP’nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, Kastamonu’daki konuşmasında Köse’ye baskı yapıldığını öne sürdü.

İmamoğlu: "2020'de bu raporu veren Profesör Doktor Kamil Ahmet Köse’ye öyle baskı yaptılar ki yılların bilim insanı bugün istifa etmek zorunda kaldı.”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ndeki bütün belgelerinin onaylı suretinin gönderilmesini istemişti. Başsavcılık, üniversiteye ikinci bir yazı göndererek işlemlerin hızlandırılmasını talep etti.

İmamoğlu: “Savcılık bugün alelacele bir kez daha İstanbul Üniversitesi'ne yazı yollayarak diplomamla ilgili baskıyı sürdürüyor. Çok aceleleri var.”

CHP’nin 23 Mart’ta yapacağı ön seçimde tek cumhurbaşkanı adayı olan İmamoğlu, Kastamonu’da yaptığı konuşmada, yargı kıskacı altında olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdi.

İmamoğlu: “Bana çelme takmaya çalışıyor. Türk milletinin huzuruna çıkıp mertçe yarışacak cesareti yok.”

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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