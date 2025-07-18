Elazığ Yazıkonak’ta altyapı denetiminde kaza: Belediye başkanı ve bir personel yaralandı

Elazığ’ın Yazıkonak beldesinde devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hatif Çadırcı ve belediye personeli Sabri Şen, yaşanan bir iş kazasında yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 18 Temmuz günü yapılan inceleme sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir boru yerinden fırlayarak Başkan Çadırcı ve Sabri Şen’in üzerine düştü. Çalışanların müdahalesiyle borunun altından çıkarılan yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşmasının ardından yaralılar, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne ambulansla sevk edildi. Tedavi altına alınan Hatif Çadırcı’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Personel Sabri Şen’in ise durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kazayla ilgili olarak resmi soruşturma başlatılırken, teknik ekiplerin olayın nedenine ilişkin incelemeleri devam ediyor.