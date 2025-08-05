Elazığ'da nehre giren öğretmen Serkan Dalgıç, boğularak hayatını kaybetti

Elazığ’ın Palu ilçesinde serinlemek için Murat Nehri’ne giren edebiyat öğretmeni Serkan Dalgıç, sudan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Elazığ'da nehre giren öğretmen Serkan Dalgıç, boğularak hayatını kaybetti
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Elazığ’ın Palu ilçesinde meydana gelen olayda, 44 yaşındaki öğretmen Serkan Dalgıç, serinlemek için girdiği Murat Nehrinde boğularak hayatını kaybetti.

Olay yerine Palu Belediyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç, Palu Belediyesi ekiplerince nehirden çıkarıldıktan sonra ilk müdahalesi yapılarak Palu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dalgıç’ın Elazığ Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olarak görev yaptığı ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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