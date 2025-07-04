Elektronik haberleşmede rekor yatırım: 94,1 milyar lira harcandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan Yıllık Pazar Verileri Bülteni'ni değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu, elektronik haberleşme şirketlerinin 2023’e göre yüzde 80’lik artışla 94,1 milyar lira yatırım yaptığını belirtti. Bu yatırımın sektördeki dijitalleşme sürecine büyük katkı sağladığını vurgulayan Uraloğlu, “Bu yatırımlar, Türkiye’nin dijital altyapısını daha güçlü hale getirdi” dedi.

MOBİL ABONE SAYISI 94,3 MİLYONU AŞTI

Uraloğlu, Türkiye’de mobil abone sayısının 94,3 milyona ulaştığını açıkladı. Bu sayının 4,5G aboneleri içinde 87,6 milyon olduğunu belirten Bakan, “4,5G abonelerinin nüfusa göre yaygınlığı yüzde 102,3'e ulaşmış durumda. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da bu oran yüzde 123,3’e kadar çıkıyor” dedi.

Bu beş büyük şehir, Türkiye genelindeki toplam abonelerin yüzde 47’sine ev sahipliği yapıyor.

İNTERNET KULLANIMI DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Bakan Uraloğlu, internet kullanım oranının yüzde 88,8’e çıktığını vurguladı. Bu oran, dünya ortalaması olan yüzde 68’in oldukça üzerinde. Sabit geniş bant abone sayısı 20,5 milyon, mobil geniş bant abone sayısı ise 75,9 milyon olarak kaydedildi.

Veri kullanımındaki artış da dikkat çekici boyutlara ulaştı. Sabit geniş bant abonelerinin veri kullanımı son dört yılda 2,2 kat, mobil abonelerin veri kullanımı ise 2,3 kat arttı.

Türkiye’de dijital altyapının belkemiğini oluşturan fiber optik ağlarda da önemli bir gelişme yaşandı. 2020 yılında 424,9 kilometre olan fiber kablo uzunluğu, 2024 itibarıyla 605 bin kilometreyi buldu.

Aynı dönemde fiber abone sayısı da 4 milyondan 8,1 milyona yükseldi. Bu artış, hızlı ve kesintisiz internet erişiminin yaygınlaştığını gösteriyor.

MOBİL NUMARA TAŞIMA 190 MİLYONA ULAŞTI

Mobil hizmetlerdeki kullanıcı hareketliliğine de dikkat çeken Uraloğlu, 2020-2024 döneminde yıllık ortalama 10,6 milyon mobil numaranın taşındığını söyledi. Toplamda mobil numara taşıma işlemleri 190 milyona ulaştı.

Gelişen dijital altyapıyla birlikte sabit telefon kullanımında ise düşüş yaşandı. 2020-2024 döneminde sabit telefon abone sayısı 9 milyona, yaygınlık oranı ise yüzde 10,6’ya geriledi.

Çağrı başlatma trafiği de azaldı. 2020 yılı sonunda 5,7 milyar dakika olan sabit telefon trafiği, 2024 yılında 5,1 milyar dakika olarak kaydedildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Elektronik haberleşme sektöründe yatırımlar artarak devam ediyor. Türkiye, teknolojik dönüşümde güçlü adımlarla ilerliyor. Önümüzdeki süreçte hem altyapı yatırımlarımızı hem de dijital hizmetlerin yaygınlığını artırmaya devam edeceğiz.”