Elmadağ'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen korkunç kazada, devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Elmadağ'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
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Kaza, D-200 kara yolunun Kırıkkale-Ankara sınırında gerçekleşti. E.D. yönetimindeki 06 HE 1734 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Ekiplerin yaptığı incelemede, araçta bulunan M.D'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan sürücü E.D. ve A.D, Ü.D., A.Ş. ise Kırıkkale ve Ankara'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

M.D'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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