Emekçiler zamanında maaş alamıyor! Vatan Partisi, mağdur olan tekstil işçilerinin yanında

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Ece Ege Tekstil fabrikasındaki işçiler hakkını alamıyor. Emekçinin aylık ücreti zamanında yatmıyor. Tekstil işçileri, Çaycuma Adliyesi önünde açıklama yaptı.

EMEKÇİLER ZAMANINDA MAAŞ ALAMIYOR!

İşçiler hakkını istiyor. Soluğu adliyede aldılar. Bu mağduriyete sessiz kalmayan Vatan Partisi yetkilileri de işçilere destek verdi. Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Savaş Oruç ve Zonguldak İl Başkanı Av. Gökhan Yılmaz, Çaycuma Adliyesi önünde işçileri ziyaret etti. Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Savaş Oruç, emekçilerin haklarının verilmesini istedi.

