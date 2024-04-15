Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa Kürecik Radar Üssü’nün gerçeklerini anlattı!

İran’ın İsrail’e yönelik hava harekâtı sonrası, gözler yeniden Kürecik Radar Üssü’ne çevrildi. Kürecik radarının İran’ın operasyonu sırasında İsrail’e bilgi verip vermediği tartışma konusu oldu. İran’ın operasyonunu değerlendiren Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa, Kürecik’in, operasyon gecesi İsrail’in korunmasında aktif rol oynadığını ve Ankara’nın Kürecik’i kapatmayarak İsrail’e destek verdiğini söyledi.

İran’ın, İsrail’e yüzlerce hava unsuruyla düzenlediği operasyon sonrası, gözler Malatya’daki Kürecik Radar Üssüne çevrildi.



Askeri uzmanlar, İran’ın operasyonu sırasında NATO Füze Savunma Sisteminin en önemli unsuru olan Malatya'daki Kürecik radarının aktif olarak kullanıldığına işaret etti. Kürecik Radar Üssü İsrail’e bilgi akışı sağlandığı belirtildi.





Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa, “İsrail’in Türkiye’deki gözü” olarak nitelediği Kürecik Radar Üssünün konumuna dikkat çekti ve radarın işleyişini anlattı.



Peki, İran’dan atılan bir balistik füze, Trakya’dan geçip Avrupa’ya ulaşamıyorsa, Türkiye topraklarındaki Kürecik Radarı kimi koruyor?



İran’ın İsrail’e hava operasyonu saatler sürdü. O saatler boyunca Türkiye’den hiçbir açıklama yapılmaması dikkat çekti. Ertesi gün yapılan açıklamalarda ise, taraflara itidal çağrısı yapmakla yetinildi.



Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa, Hükümetin, bölgede savaşı önlemek için İsrail’e karşı alması gereken önlemleri sıraladı: " 1 küreciği kapatıyoruz, 2 İncirlik'ten ABD uçaklarının kaşkışını önlüyor. Bakın bu bile İsrail’i durdur. Bu bile bölgedeki savaşı durdurur. Radarın çevre korumasını kim yapıyor Türkiye yapıyor. Elektriği keserim bitti.



İran, 13 Nisan’ı 14 Nisan’a bağlayan gece kendi topraklarından fırlattığı, 170 kamikaze dron, 60 seyir füzesi ve 120 balistik füze ile İsrail’i vurdu. İsrail, “Altı Gün Savaşları” olarak bilinen 1967’deki Arap-İsrail savaşından bugüne kadar ilk kez böyle bir hava taaruzuna uğradı."



