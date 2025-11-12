Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa Ulusal Kanal’a konuştu: “Kaza raporunu beklemeliyiz”

60 yıldır tek bir kaza bile yapmayan C130 uçağının düşüşünü yorumlayan Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa, uçağın burun ve kuyruk bölümünün koptuğuna dikkat çekerek, net bir sonuç için karakutu ve kaza raporunun beklenmesi gerektiğini vurguladı.

'KAZA RAPORUNU BEKLEMELİYİZ'

Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa, "Bu tip uçaktan Hava Kuvvetlerinde 19 tane var. Bugüne kadar hiçbir kazası olmadı. Bunların bakımları sürekli yapılıyor. Son derece emniyetli. 4 motoru var. Dünyada 70 ülke bu uçağı kullanıyor. Kazanın oluşuna bakarsak kuyruk bölümü, burun bölümü kopmuş. Yapacağımız yorumlar erken olur. Kaza raporunun çıkması lazım. Karakutunun incelenmesi lazım. Sabotaj ihtimali akla gelebilir. Ancak bütün bu incelemelerde sonra olay ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE UÇAK BAKIMINDA TECRÜBELİ'

İhsan Sefa ayrıca şu değerlendirmelerde bulundu: "Türk Hava Kuvvetlerinde bu uçakların bakımları çok iyi yapılıyor. Havacılıkta her şey olabilir. Ancak Türkiye’nin uçak bakımı konusunda çok tecrübeli olduğunu söyleyebiliriz. Bu uçaklar neredeyse 60 yıldır kullanılıyor. 1 tane kaza olmadı bugüne kadar. Böyle bir kaza çok enteresan. Şu aşamada net bir şey söylemek çok zor. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.