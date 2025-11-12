Son dakika: Akdeniz'de deprem oldu!

AFAD, Akdeniz açıklarında deprem meydana geldiğini duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Son dakika: Akdeniz'de deprem oldu!
Yayınlanma: Güncellenme:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında saat 12.31'de meydana gelen depremin ayrıntılarını paylaştı. Depremin büyüklüğü 5.2 olarak açıklandı.

Sarsıntının 15,46 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Depremle ilgili AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-11-12
Saat:12:31:22 TSİ
Enlem:34.61639 N
Boylam:32.44333 E
Derinlik:15.46 km

Tarlada 6, pazarda 40 lira! Ispanakta fiyat uçurumu üreticiyi isyan ettirdiTarlada 6, pazarda 40 lira! Ispanakta fiyat uçurumu üreticiyi isyan ettirdiYurt
Jasat’tan 22 yıl sonra yakalama: Kardeş katili sahte kimlikle gizlenmişJasat’tan 22 yıl sonra yakalama: Kardeş katili sahte kimlikle gizlenmişYurt
deprem akdeniz
Günün Manşetleri
Genel Yayın Yönetmeni Nadir Temeloğlu oldu!
'Sosyal medyaya yaş sınırı için titizlikle çalışıyoruz'
Kış lastiği uygulaması erkene alındı, denetimler sıkılaşacak
'Ucuz demir' vaadiyle 12 firmayı dolandırmışlar!
20 şehidimizin kimlik bilgileri paylaşıldı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi
Türkiye’ye ait kargo uçağı Gürcistan’da düştü
CHP hakkında kapatma davası talebi
Ekrem İmamoğlu için 2352 yıla kadar hapis talebi
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Çok Okunanlar
Kar kapıya dayandı! Kar kapıya dayandı!
20 şehidimizin kimlik bilgileri paylaşıldı 20 şehidimizin kimlik bilgileri paylaşıldı
Altın zirveden döndü! Altın zirveden döndü!
1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi rekor kırdı 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi rekor kırdı
12 Kasım 2025 akaryakıt fiyatları belli oldu 12 Kasım 2025 akaryakıt fiyatları belli oldu