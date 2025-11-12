Son dakika: Akdeniz'de deprem oldu!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında saat 12.31'de meydana gelen depremin ayrıntılarını paylaştı. Depremin büyüklüğü 5.2 olarak açıklandı.

Sarsıntının 15,46 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Depremle ilgili AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Büyüklük:5.2 (Mw)

Yer:Akdeniz

Tarih:2025-11-12

Saat:12:31:22 TSİ

Enlem:34.61639 N

Boylam:32.44333 E

Derinlik:15.46 km