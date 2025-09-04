Enrico Macias konseri öncesi valilikten yasak kararı: Konser iptal!

İstanbul Valiliği, 5 Eylül 2025 Cuma akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılması planlanan Enrico Macias konseri öncesinde, sosyal medya platformlarında etkinliğin protesto edilmesine yönelik yoğun çağrılar yapıldığını tespit etti.

 Bu nedenle, Açık Hava ve çevresinde tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi ve benzeri etkinliklerin 05.09.2025 günü 00.01-23.59 saatleri arasında yasaklandığını açıkladı.

Valiliğin açıklaması şöyle:

"05.09.2025 günü Şişli İlçesi Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleşmesi planlanan Enrico Macias konser etkinliği öncesi çeşitli sosyal medya platformlarında, etkinliğin protesto edilmesine yönelik yoğun çağrılar yapıldığı tespit edilmiştir.

Terör devleti İsrail’in Gazze’de alçakça devam ettirdiği soykırımı ve soykırım destekçilerini protesto etmek için yapılacak gösterilerin, protesto edecek olan gençlerimizi yasal zeminde haksız duruma düşüreceği ve mağduriyetlere neden olacağı değerlendirilmektedir.

Bu nedenle; Şişli Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda ve çevresinde yapılması planlanan tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi vb. etkinlikler 05.09.2025 günü 00.01-23.59 saatleri arasında yasaklanmıştır."

