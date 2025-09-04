İstanbul’da kan donduran ayrıntı: Savcıyı öldüren zanlıyla aynı karede

Saldırının ardından İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Restoran ve çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, giriş çıkışlar kontrol altına alındı.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU’NA GÖTÜRÜLDÜ

Savcı Kayhan’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SAVCI, KATİLİYLE DAHA ÖNCE AYNI KAREDE

Katili Mustafa Can Gül ile öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ın daha önce birlikte yer aldıkları bir fotoğraf karesi ortaya çıktı.

ŞÜPHELİNİN 3 SUÇTAN KAYDI ÇIKTI

Zanlı Mustafa Can Gül’ün, yaklaşık iki yıl önce aynı restoranda garson olarak çalıştığı dönemde savcı Ercan Kayhan ile tartıştığı, bu nedenle aralarında husumet başladığı iddia edildi.

Şüpheli, olay yerinde suç aletiyle birlikte yakalandı. Gül’ün “kadına karşı şiddet”, “ısrarlı takip” ve “konut dokunulmazlığının ihlali” suçlarından kaydı olduğu, ayrıca 9 Kasım 2024 – 15 Ocak 2025 tarihleri arasında Maltepe Cezaevi’nde kaldığı belirlendi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili soruşturmanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü bildirildi. Savcı Kayhan’ın İstanbul Adliyesi Genel Suçlar Soruşturma Bürosu’nda görev yaptığı, olay yeri çalışmalarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin de katıldığı açıklandı.

NE OLMUŞTU?

Ömerli Mahallesi’nde bir restoranda dün saat 21.15 sıralarında yemek yiyen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, yanına gelen Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklanmıştı.

Ağır yaralanan Kayhan, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.