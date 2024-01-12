Epstein Davasında Adı Geçen İki Türk İsimden Birisiydi! Banu Küçükköylü Sessizliğini Bozdu

Epstein'ın pedofili adası gündemdeki yerini koruyor. Epstein-Ghislaine Maxwell davasında ismi geçen iki Türk de çok konuşulmuştu. Açıklanan ilk belgelerde kod isim verilen iki Türk'ün kim olduğu, sonraki belgelerin açıklanmasıyla ortaya çıktı. Davada adı geçen iki Türk'ten biri olan Banu Küçükköylü, hakkındaki iddialar sonrası sessizliğini bozdu.

Epstein-Ghislaine Maxwell Davasında Adı Geçen İki Türk

Mossad bağlantıları ile başka bir boyut kazanan Epstein davası, davada bir çok ünlü ismin geçmesi dolayısıyla büyük yankı uyandırdı. Epstein'ın Mossad eliyle bir pedofili ağı kurduğu ve bu ağ üzerinden bazı isimlere şantaj yaptığı belirtildi. Epstein'ın pedofili ağında ise iki Türk'ün ismi geçiyor. İddiaya göre, Epstein'ın "Lolita Ekspres" olarak bilinen özel uçağa binen iki Türk'ten Turabi Fırat henüz bir açıklama gerçekleştirmedi. Buna karşın, eski Türkiye güzeli Banı Küçükköylü, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Banu Küçükköylü'nün İsmi Mahkeme Belgelerinde Geçiyor

Banu Küçükköylü, iddiaya göre Epstein'ın kurbanlarından biri. 1991 yılında Türkiye güzeli seçildikten sonra, 2001 yılında ABD'ye giden Küçükköylü, burada bir mangal partisinde Epstein ile tanıştı. Mahkeme belgelerinde "Joe Doe" kod adıyla yer alan Küçükköylü'nün, 2006-2007 arasında Epstein'ın tecavüzüne uğradığı iddia edildi. Sonraki yıllarda emlakçılık yapan eski Türkiye güzelinin, Epstein'ın pedofili organizasyonunun Türkiye ayağıda yer aldığı öne sürüldü. Küçükköylü, Türkiye'den çocuk kaçırma faaliyetlerinde bulunduğu iddialarıyla karşı karşıya kaldı.

İngiliz The Sun gazetesinin 15 Ağustos 2021 tarihli haberinde 'Banu' isimli bir kadından bahsedilmiş ve 'Banu K.'nın Epstein'ın yakın çevresindeki Prens Andrew'ın yatırımcısı olduğu öne sürülmüştü.

Banu Küçükköylü Sessizliğini Bozdu!

Bir anda Türkiye'nin ilgi odağı haline gelen Banu Küçükköylü, Halk TV'ye yaptığı açıklamada iddiaları reddetti. Annesinin ABD vatandaşı olduğunu ve 1989'dan beri sık sık bu ülkeye gidip geldiğini dile getiren 52 yaşındaki Küçükköylü, "1989'dan beri ABD'ye gidip geliyorum. Sık sık ABD'de kaldım. Ancak Epstein'ı hiç tanımıyorum. Uçuş kaydında yer alan Banu Küçükköylü ismini gördüm. Tamamıyla isim benzerliği olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.