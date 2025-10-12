Erdoğan: “Deniz üzerine 3. havalimanımızı Trabzon’a inşa edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Hayri Gür Spor Salonu’nda düzenlenen Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Çalışmalara da önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz. Deniz üzerine 3. havalimanımızı Trabzon’a inşa edeceğiz.” ifadeleriyle Karadeniz’in kalbi Trabzon’a büyük bir yatırım müjdesi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon’un Türkiye için taşıdığı öneme değinerek, “Trabzon’u 1461 ruhuyla, tutkusuyla seviyoruz. Bugüne kadar bu sevdanın hakkını en güzel şekilde, diğer 80 vilayetimiz gibi aşkla hizmet ettik. Son 23 yılda Trabzon’a 540 milyar TL kamu yatırımı yaptık.” dedi.

“TRABZON HAVALİMANI ARTIK YETERSİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut Trabzon Havalimanı’nın kente artan talepleri karşılamakta zorlandığını vurgulayarak, yeni projenin zamanlamasına ilişkin net tarih verdi. “Trabzon Havalimanı'nın ihtiyacı karşılamakta zorlandığını biliyorum. İnşallah ihalesini bu sene yapıyoruz. Çalışmalara da önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz. Deniz üzerine 3. havalimanımızı Trabzon’a inşa edeceğiz. Bunların açılış sevincini de sizlerle birlikte yaşayacağız.” dedi.

Törende, 13 milyar 514 milyon TL değerindeki 130 projenin toplu açılışının da gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, emeği geçen tüm kurum ve çalışanlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının dış politika bölümünde ise Rusya-Ukrayna savaşına değindi. “Yakın çevremizde önemli gelişmeler yaşanıyor. Yeni dünya düzeni, bizim de içinde bulunduğumuz bölgedeki olaylarla şekilleniyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 43. yılına girmek üzere, ancak barışı sağlama çabaları henüz sonuç vermedi. Zaman zaman şiddetlenen bu savaş, hem bölgemizi hem de tüm dünyayı endişelendiriyor.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bu süreçte dengeli ve adil bir politika izlediğini vurgulayan Erdoğan, “Çatışmaların sona ermesi ve barışın sağlanması için iki tarafla da görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Karadeniz’de güvenlik açısından herhangi bir sorun yaşanmadı. Her savaşta olduğu gibi, bu savaşta da en çok kazananlar silah ticareti yapanlardır. Biz Türkiye olarak bu krizin çözümü için üzerimize düşen her görevi yapmaya hazırız.” dedi.

“GAZZE’DE KALICI BARIŞ İÇİN İLK ADIM ATILDI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Gazze’deki gelişmelere de değinerek, bölgedeki ateşkes sürecinin önemine dikkat çekti. “İki yıl süren büyük yıkımın ardından Gazze’de nihayet kalıcı barış için ilk adım atıldı. Gazzeli kardeşlerimiz uzun zaman sonra ilk kez biraz nefes alabiliyor. İsrail’in saldırıları yüzünden yerinden edilen siviller yavaş yavaş evlerine dönmeye başladı. Türkiye’den gönderilen insani yardım tırları da Gazze’ye ulaşıyor. Bu gelişmeler, yaşanan onca acıdan sonra hepimize umut veriyor.” dedi.

Erdoğan, ateşkesin kalıcı olmasının önemine vurgu yaparak, “Ancak sadece ateşkesin sağlanmasıyla her şey bitmiş değil. Asıl sınav şimdi başlıyor. İsrail, verdiği sözleri tutmalı ve Gazze’nin bir an önce yeniden ayağa kalkması için adım atılmalı.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin uluslararası duruşunu da hatırlatarak, “Biz siyasi hayatımız boyunca hiçbir zaman eğilip bükülmedik. Ülke içinde başka, yurt dışında başka konuşmadık. Milletimizin onurunu ve itibarını her zaman koruduk. Türkiye’nin insanlığın sesi olan ilkeli duruşu artık herkes tarafından kabul ediliyor.” şeklinde konuştu.

“ANA MUHALEFET HALA YENİ TÜRKİYE’Yİ HAZMEDEMEDİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının son bölümünde ana muhalefet partisini eleştirerek şu ifadeleri kullandı: “Yeni Türkiye’yi artık herkes kabul etti, ama ana muhalefet hâlâ bunu hazmedemedi. Ülke içinde istediklerini yapsalar da, yurt dışında Türkiye’nin çıkarlarını savunmaları gerektiğini bir türlü anlatamadık. Eski genel başkanın sicili zaten kötüydü, ama yenisi ondan da daha hırslı çıktı. ‘Türkiye Partisi olacağız’ diyorlardı ama o sözü de tutamadılar.” Erdoğan, bazı muhalefet temsilcilerinin Türkiye’yi yurt dışında eleştirmesine de tepki göstererek, “Hakkında milyarlarca liralık yolsuzluk iddiaları bulunan bazı kişiler, yargıdan kaçmak için Batı ülkelerine sığınıyor. Avrupa’ya gidip Türkiye’yi şikayet ediyorlar. Dün yine Avrupa’da yaptığı konuşmada, bizi ‘Gazze için hiçbir şey yapmadı’ diye suçlamış. Oysa İsrail’le ticareti bir buçuk yıl önce kesmiş, Gazze’nin sesi olmuş bir ülkeden bahsediyoruz. Ama o, sırf muhalefet yapmak için gerçeği bile çarpıtmaktan çekinmiyor.” dedi.

MİLLİ TAKIMA TEBRİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında A Milli Futbol Takımı’nı da tebrik etti. “Dün gece Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde rakibi Bulgaristan’ı 6-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Futbolcularımızı ve teknik ekibi kutluyorum. Bize ve milletimize bir futbol resitali yaşattılar.” dedi.