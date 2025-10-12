Portekiz’de nefes kesen yarış! Toprak Razgatlıoğlu şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

2025 Dünya Superbike Şampiyonası’nda sezonun 11. ayağı olan Portekiz etabı, 4,182 kilometrelik Estoril Pisti’nde büyük heyecana sahne oldu. Red Bull sporcusu ve ROKiT BMW Motorrad takımının yıldızı Toprak Razgatlıoğlu, yarışa ilk çizgiden başladı. Mücadelenin ilk anlarından itibaren Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega ile liderlik savaşına giren Toprak, uzun süre ikinci sırada götürdüğü yarışta damalı bayrağı aynı sırada geçti.

Estoril’deki yarışta zirveye Bulega yerleşirken, onun takım arkadaşı İspanyol Alvaro Bautista üçüncülüğü elde etti.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA AVANTAJ TOPRAK’TA

Yarışın ardından genel klasmanda Toprak Razgatlıoğlu, 580 puanla zirvedeki yerini korudu. 2021 ve 2024 yıllarında dünya şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu, 2025 sezonunun son yarışı öncesinde 3. şampiyonluk için en yakın rakibi Nicolo Bulega’nın 39 puan önünde bulunuyor.

Genel klasmanda Nicolo Bulega 541 puanla ikinci sırada, takım arkadaşı Alvaro Bautista ise 292 puanla üçüncü basamakta yer aldı.

Yarış sonrası açıklamalarda bulunan Toprak Razgatlıoğlu, Bulega ile zorlu ama keyifli bir mücadele verdiklerini belirtti. Razgatlıoğlu, “Bulega ile çok iyi bir mücadele sergiledim ancak son turlara yaklaştığımda motosikletimin tekerleri yarış liderliği için yeterli düzeyi koruyamadı. İkincilik de güzel bir sonuç” dedi.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu da Estoril’de piste çıkan isimler arasında yer aldı. Yamaha Motoxracing takımı adına mücadele eden Sofuoğlu, hafta sonunun ikinci ana yarışını 14. sırada tamamlayarak puan almayı başardı.

2025 Dünya Superbike Şampiyonası’nın 12. ve son ayağı, 17-19 Ekim tarihleri arasında İspanya’nın Jerez Pistinde koşulacak.