Erdoğan, Doha Zirvesi’nde konuştu: “Netanyahu bölgeyi istikrarsızlığa sürüklüyor”

Zirvenin liderler oturumunda söz alan Erdoğan, ev sahibi Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’ye teşekkür ederek, İsrail’in Katar’a düzenlediği saldırıya dikkat çekti. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Son saldırı İsrail’in haydutluğunu artık farklı bir boyuta taşımıştır. Bugünkü zirvemizi Doha’da gerçekleştirmemizi bu bakımdan çok önemli ve anlamlı buluyorum. Dünya kamuoyunun bu toplantımızı İslam aleminin Katar’a koşulsuz desteğinin bir tezahürü olarak görmesi gerektiğinin altını çiziyorum.”

Cumhurbaşkanı, İsrail’in saldırılarının yalnızca Filistin ile sınırlı kalmadığını, Lübnan, Yemen, İran, Suriye ve Tunus açıklarındaki sivil gemiler gibi farklı hedeflere de yöneldiğini vurguladı.

“NETANYAHU HÜKÜMETİNİN AMACI TÜM BÖLGEYİ İSTİKRARSIZLIĞA SÜRÜKLEMEK”

Erdoğan, Netanyahu hükümetinin politikalarının sadece Filistin’deki katliamlarla sınırlı olmadığını, tüm bölgeyi istikrarsızlaştırmayı hedeflediğini belirterek, “Netanyahu hükümetinin esas amacının bir yandan Filistin’deki katliam ve soykırımı sürdürürken, diğer yandan hiçbir ayrım yapmadan tüm bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek olduğu artık şüphe götürmez bir gerçektir” dedi.

“Karşımızda kaostan ve kandan beslenen bir terör zihniyeti ve onun vücut bulduğu bir devlet var” sözleriyle devam eden Erdoğan, İsrail’in Birleşmiş Milletler şartını ihlal ettiğini ve uluslararası hukuku tanımadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı, İsrail’in Katar’a yönelik saldırıları sonrası, Tel Aviv yönetimine koşulsuz destek veren ülkelerin dahi geri adım atmak zorunda kaldığını söyledi. Erdoğan, “Bazı ülkelerin Filistin devletini tanıma niyetlerini açıklamaları olumlu bir adımdır. Ancak bu adımlar İsrail’e yönelik somut ve güçlü yaptırımlarla desteklenmediği takdirde netice vermekte zorlanacaktır” ifadelerini kullandı.

Bu noktada Erdoğan, “Diplomatik gayretlerimizi, İsrail’e yaptırım uygulamalarının artması için yoğunlaştırmalı, İsrailli yetkililerin adalet önünde hesap vermeleri için uluslararası hukuk mekanizmaları kullanılmalıdır” çağrısını yaptı.

“EKONOMİK YAPTIRIMLAR ETKİLİ OLABİLİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in yalnızca diplomatik değil, ekonomik alanda da baskı altına alınması gerektiğini söyledi:

“İsrail’in güçlü bir tepki ve yaptırımla muhatap olmadan kısa vadede durmayacağını, işgal ve istikrarsızlık politikalarına hız vereceğini biliyoruz. Daha önceki tecrübeler bu tür adımların netice verdiğini gösteriyor. Biz Türkiye olarak 1,5 senedir İsrail ile tüm ticari işlemleri durdurduk. Böylece yıllık olarak 9,5 milyar dolarlık rakamdan sarfınazar ettik.”

Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanı’nda açılan soykırım davasına verilen desteğin önemini hatırlatarak, bölgesel güvenliğin İslam ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğini vurguladı.

“1967 sınırları temelinde coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti vücut bulana kadar mücadeleye azimle devam edeceğiz. Bu kutlu davada ne tehciri ne soykırımı ne de bölünmüşlüğü kabul edebiliriz” dedi.

Cumhurbaşkanı, zirvede alınacak kararların İsrail tehdidini durdurmak için ilave adımlara vesile olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a zirvedeki temaslarında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.