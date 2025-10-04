Erdoğan duyurdu: “Devlet olarak vatandaşımıza kiralık konut vereceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu ve Hamas’ın tutumunu değerlendirirken şu ifadeyi kullandı:

“Hamas barışa hazır olduğunu gösterdi. Gazze'de 2 yıldır devam eden soykırımın durdurulması için yoğun çaba içerisindeyiz. Her alanda imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Amacımız Gazzeli kardeşlerimizi bir an önce huzura barışa ve güvenliğe kavuşturmaktır. Geçen hafta hem New York'ta hem Washington'da bu yönde temaslarda bulunduk mazlumların sesi olduk. Sayın Trump ile de bu meseleyi detaylıca konuştuk.”

Dün akşam gerçekleşen telefon görüşmesine de değinen Erdoğan, bu görüşmenin en önemli gündem maddesinin Gazze olduğunu belirterek, “Bölgemizde kalıcı barış için bir fırsat penceresi aralandı. İsrail'in saldırılarını derhal durdurması bu bakımdan çok önemli.” sözleriyle vurguladı. Metin içinde Erdoğan’ın doğrudan aktardığı kısa başlıklar da yer aldı: “İsrail saldırıları derhal durdurulmalı” ve “Barış umudu solmamalı”.

Konuşmasında, akan kanın dindirilebileceğini ve Türkiye’nin bu yönde çabalarını sürdüreceğini belirten Erdoğan, “Tek bir masumun daha ölmemesi için ne yapılması gerekiyorsa Türkiye olarak bunu yapmaya devam edeceğiz.” dedi. Erdoğan ayrıca, “Küresel Sumud Filosu'nun umut yolcularını da ülkemize getiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan törende, Sumud Filosu ile ilgili somut zamanlamaya da işaret ederek, filo yolcularının İstanbul’a gelişine ilişkin bilgi verdi: “Bir saat sonra İstanbul Havalimanı'na Sumud Filosu'nun sadece Türkiye'den gidenler değil, Malezya ve farklı ülkelerden de bazı Sumud yolcuları gelen kafilenin içerisinde yerlerini alacaklar. Bir saat sonra İstanbul'a inmiş olacaklar.” Konuşmasını, Gazze’ye ve Filistin davasına yönelik dayanışma dilekleriyle sürdürdü: “Rabbim, Gazze'nin huzura kavuştuğunu görmeyi bize, milletimize, Filistin davasına destek olan vicdan sahibi herkese nasip etsin diyorum. Buradan Gazzeli mazlumlara dayanışma mesajlarımızı iletiyor, Türkiye'nin her zaman yanlarında olacağını tekrar ifade ediyorum.”

KENTSEL DÖNÜŞÜM TALEBİ

Erdoğan konuşmasında ülke içi risklere ve kentsel dönüşümün önemine de değindi. Depreme ilişkin tespitlerini, şu sözlerle özetledi: “Depreme dayanıklı binanın ne kadar önemli olduğunu gördük” Sözlerini genişleterek Marmara bölgesindeki sarsıntı ve 6 Şubat felaketi sonrası alınacak önlemler üzerine şunları kaydetti: “Deprem ülkemizin en sancılı gerçeği. 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketinde depreme dayanıklı binanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Perşembe günü yaşanan 5 büyüklüğündeki sarsıntı, bize Marmara'da da elimizi çabuk tutmamız gerektiğini hatırlattı. Depremi engellemek elimizde değil ama can ve mal kayıplarının önüne geçmek mümkün. Bunun için kentsel dönüşüm projeleri hayati öneme sahip. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan itibaren bizim kentsel dönüşüm meselesindeki hassasiyetimizi herkes çok iyi bilir. Sultanbeyli'deki kentsel dönüşüm çalışmalarına da bu anlayışla hız verdik.”

500 BİN SOSYAL KONUT HEDEFİ VE KİRALIK KONUT MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm projelerine hız kazandırmak için vatandaşların desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek, proje hedeflerini açıkladı: “81 ilimizde 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz”

Erdoğan, fahiş kira artışlarına karşı alınacak tedbirleri de duyurdu. TOKİ işbirliğiyle kiralık sosyal konut kampanyası başlatılacağını ilan ederek, “Devlet olarak vatandaşımıza kiralık konut vereceğiz” dedi ve projenin detaylarının önümüzdeki günlerde paylaşılacağını bildirdi. Bu açıklama, kamuoyuna kira artışlarına karşı doğrudan devlet müdahalesi vaadi olarak yansıdı.

Konuşmasında muhalefete yönelik eleştirilerini de sürdüren Erdoğan, yerel yönetimlerle ilgili yolsuzluk iddialarına işaret ederek, muhalefet liderini hedef aldı: “CHP'nin başındaki zat belediye soyguncularına sahip çıkıyor” ifadesiyle tepki gösterdi. Erdoğan, “Soygun düzenine bizzat kendileri göz yummuş. Bunlar ortaya dökülünce CHP'nin başındaki zat 'siyasi operasyon' diyerek belediye soyguncularına sahip çıkıyor. Bu skandalları ihbar eden CHP'li değil mi? Kaç kişinin haklarına girdilerse hepsinin hesabını mahkemelerde tek tek veriyorlar, verecekler. Her fırsatta yaptıklarını yüzlerine vuracağız.” diye konuştu.