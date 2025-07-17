Erdoğan duyurdu: Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada memurlar için dikkat çeken bir uygulamayı kamuoyuyla paylaştı. Erdoğan, çocuk sahibi olan memurların doğumdan sonra yarı zamanlı çalışma hakkı elde edeceğini açıkladı.

Yeni düzenlemeye göre, memurlar doğum ya da evlat edinmenin ardından çocuk ilköğretim çağına başlayana kadar haftalık 20 saat çalışabilecek.

Erdoğan, bu uygulamanın aile yapısına ve çocuk gelişimine katkı sağlayacağını belirtti:

“Doğum ve evlat edinme sonrası, memurlar özellikle doğumdan itibaren ilköğretime kadar yarı zamanlı çalışabilecek. Haftalık 20 saatlik çalışma esasına dayalı düzenleme ebeveynlerin çocuk gelişimine daha fazla zaman ayırmasına ve aile bağlarının güçlendirilmesine katkı sağlayacak.”