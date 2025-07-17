47 kişi hayatını kaybetmişti: Ilgım Apartmanı davasında çarpıcı karar

Hatay’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaya ilişkin davada tutuklu kalan tek sanık da tahliye edildi. Duruşma sonrası karar büyük tepki çekti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
47 kişi hayatını kaybetmişti: Ilgım Apartmanı davasında çarpıcı karar
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Hatay’da 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 47 kişinin yaşamını yitirdiği Ilgım Apartmanı’na ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı.

Davanın ikinci duruşması Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Yıkılan 8 katlı binada 47 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili yargılamada, tek tutuklu sanık olan yapı denetim firması görevlisi Semir Yoldaş hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi.

Antakya ilçesindeki Ilgım Apartmanı, 6 Şubat depremlerinde yerle bir olmuş, çok sayıda aile enkaz altında kalmıştı. Apartmanın yıkılması sonucu 47 kişi hayatını kaybetmişti.

Tahliye kararı sonrası dosyada tutuklu sanık kalmadı. Depremde yakınlarını kaybeden aileler karara tepki gösterdi.

Ayrıntılar geliyor…

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