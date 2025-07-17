Kartalkaya yangını davasında ara karar: Genel müdür kusurunu kabul etti, tahliye istemedi

Bolu’daki Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili davada 10. duruşma bugün yapıldı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmayı Bolu Sosyal Bilimler Lisesi salonunda gerçekleştirdi. Duruşma salonu çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Dava kapsamında 19’u tutuklu 32 sanık hâkim karşısına çıktı. Sanıklar arasında otel sahipleri, yöneticiler, teknik personel, iş güvenliği uzmanları ve Bolu İl Özel İdaresi yetkilileri yer aldı.

BAKAN ERSOY HAKKINDA SUÇ DUYURUSU TALEBİ REDDEDİLDİ

Duruşmada Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hakkında suç duyurusunda bulunulması ve tanık olarak dinlenmesi yönündeki talepler mahkeme tarafından reddedildi.

ARA KARAR: BİR TUTUKLAMA, BİR TAHLİYE

Mahkeme heyeti, ara kararda tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar’ın adli kontrol tedbirinin yetersiz kaldığını belirterek tutuklanmasına karar verdi. Tutuklu sanıklardan mutfak çalışanı Faysal Yaver ise adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Diğer tutuklu sanıkların ve ev hapsi verilenlerin durumunda değişiklik yapılmadı.

GENEL MÜDÜR: KUSURUM VAR, TAHLİYE İSTEMİYORUM

Grand Kartal Otel'in genel müdürü Emir Aras, tahliyesini talep etmeyen tek sanık oldu. Duruşmada yaptığı savunmada şunları söyledi:



“Keşkelerim çok fazla, pişmanlıklarım çok fazla. Kendimi savunacak bir şey bulmuyorum. Tahliyemi istemiyorum. Kusurlarım olduğunu düşünüyorum. Savunacak bir yanımı bulamıyorum ama bunları bilerek yapmadım.”

YAKINLARINDAN TEPKİ: ORGANİZE CİNAYET ŞEBEKESİ

Yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin sanıklara sert tepki gösterdi. Gültekin, "Bu insanlar derhal tutuklansın. Bunun başka izahı yok. Kat görevlisi şefi ve resepsiyon şefi nasıl dışarıda olur?" ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

İddianamede 13 kişi hakkında “olası kastla öldürme” ve “olası kastla yaralama” suçlamalarıyla 1998’er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bu isimler arasında otel sahibi Halit Ergül, ailesi, otel yöneticileri ve bazı kamu görevlileri bulunuyor.

Diğer 22 sanık için ise “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla 22 yıl 6 aya kadar hapis talep ediliyor.

YENİ DURUŞMA TARİHİ: 22 EYLÜL

Mahkeme, bir sonraki duruşmanın 22 Eylül’de yapılmasına karar verdi. Soruşturma ve yargılamanın tüm yönleriyle devam edeceği bildirildi.