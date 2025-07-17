Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! Dava 2 Ekim’e ertelendi

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, 15 yaşındaki tutuklu sanıklar U.B. ve B.B. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşmada, hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile taraf avukatları da hazır bulundu.

DURUŞMAYA SİYASİ İSİMLER DE KATILDI

CHP Genel Başkan yardımcıları Aylin Nazlıaka ve Suat Özçağdaş ile AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut’un da katıldığı duruşma, kapalılık ve gizlilik kararı nedeniyle basına kapalı olarak gerçekleşti. Adliye önünde ve koridorlarda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bazı vatandaşlar, ellerinde “Mattia Ahmet için adalet” yazılı dövizlerle slogan attı. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı tanıkların dinlenmesi için 2 Ekim tarihine erteledi.

Mahkeme heyetinin, olay günü sanıklarla birlikte hareket ettikleri belirlenen çocuk şüpheliler M.A.D. ve A.Ö. hakkında “çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım” suçlamasıyla hazırlanan iddianamenin dosyayla birleştirilmesi talebini değerlendirdiği, 15 gün içinde karar vereceği bildirildi.

“BİZE BİR ŞEY OLURSA BUNUN HESABINI KİM VERECEK?”

Duruşma öncesi adliye önünde açıklama yapan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, kendisinin ve eşinin tehdit edildiğini belirterek, “Bize yapılan tehditler bakımından örgüt dosyası var, bir hukuki süreç yürüyor. Şikayetçi olduğumuz tehdit dosyaları var, herhangi bir süreç işletilmedi. Mesaj verildi, korkmuyoruz. Tehdide maruz kalıyoruz, ailemiz tehdit ediliyor. Her nasılsa failler tespit edilemiyor, hukuki işlem yapılamıyor. Bize bir şey olursa bunun hesabını kim verecek?” ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDEN ÇARPICI DETAYLAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 24 Ocak’ta Mattia Ahmet Minguzzi’nin arkadaşlarıyla Kadıköy Hasanpaşa’daki tarihi Salı Pazarı’na gittiği, burada U.B. ve B.B. ile karşılaştığı belirtildi. B.B.’nin Minguzzi’yi itmesiyle başlayan gerginlikte, B.B.’nin elindeki bıçakla Minguzzi’yi vücudunun farklı bölgelerinden yaraladığı, U.B.’nin ise yere düşen çocuğa tekme attığı kaydedildi.

Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Minguzzi’nin vücudunda 3 kesici alet yaralanması ve göğsünde delici alet yarası tespit edildi. Ölüm nedeni, kesici aletle yapılan saldırıya bağlı iç organ yaralanması olarak açıklandı.

Tutuklu sanıklar U.B. ve B.B.’nin, “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor. Ayrıca, olay günü onlarla birlikte olan M.A.D. ve A.Ö. hakkında da “çocuğu kasten öldürmeye yardım” suçlamasıyla 15’er yıldan 20’şer yıla kadar hapis talep ediliyor.