Beşiktaş’ta flaş karar: Kyle Walker-Peters transferi iptal edildi!

Beşiktaş, İngiliz futbolcu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varmış ve oyuncuyu sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet etmişti. Ancak siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Walker-Peters, kulübe yaptığı son bildirimde “bir kez daha ek süre talebinde” bulundu.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Beşiktaş, yaşanan gelişmeler üzerine transferin iptal edildiğini şu ifadelerle duyurdu:

“Daha önce prensip anlaşmasına vardığımızı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a davet ettiğimizi duyurduğumuz profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters’in İstanbul’a gelişinin ertelendiği kamuoyunun malumudur. Kyle Walker-Peters bugün tarafımıza yapmış olduğu bildirimde bir kez daha ek süre talebinde bulunmuştur. Bunun üzerine kulübümüz, söz konusu futbolcunun transferinden vazgeçmiştir.”

Beşiktaş, belirlenen transfer politikası doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, yeni alternatifler üzerinde durmaya devam ediyor.