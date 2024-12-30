Erdoğan ile Al Nahyan telefonda görüştü! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ayrıntılarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Erdoğan ile Al Nahyan telefonda görüştü! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ile Al Nahyan arasındaki telefon görüşmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı.

Buna göre, Erdoğan-Al Nahyan görüşmesinde, Türkiye ile BAE ikili ilişkileri, Suriye ve Filistin'deki son durum, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmede, farklı etnik ve dini grupların yan yana sulh içinde yaşadığı bir Suriye'nin tesisi ile ülkede birliğin sağlanmasının önemini belirten Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de faaliyet gösteren PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki Kürtlerin temsilcisi ve muhatap olarak görülmesini kabul edemeyeceğini, DEAŞ'ın da bölgedeki karışıklıktan istifade etmesinin önüne geçilmesi ve İsrail'in mevcut durumu istismar ederek Suriye'deki yeni süreci baltalamasının engellenmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'de devam eden katliamın bir an evvel sona ermesi için gayret göstermeyi sürdüreceğini kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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