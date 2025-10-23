Erdoğan, İmralı heyetini kabul edecek

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, partisinin İmralı heyetinin yakın bir zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştireceğini kamuoyuna duyurdu.

Bu açıklamanın ardından görüşme tarihi de netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İmralı heyetini 28 Ekim Salı günü kabul edeceği bildirildi.

Bu kabul kararı, Türkiye’nin terörden arındırılması hedefiyle yürütülen “Terörsüz Türkiye” süreci devam ederken geldi. Süreç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde kararlılıkla sürdürülüyor.

Bu süreç kapsamında daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) özel bir komisyonun oluşturulduğu da biliniyor. Söz konusu komisyonun çalışmalarını sürdürdüğü bir dönemde, sürece ilişkin dikkat çekici yeni bir gelişme daha yaşanmış oldu.

HEYETTE YER ALAN İSİMLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 28 Ekim Salı günü görüşecek olan DEM Parti İmralı heyetinde yer alan isimler de belli oldu.

Heyette, DEM Parti Van Milletvekili ve aynı zamanda TBMM Başkanvekili olan Pervin Buldan'ın yer aldığı belirtildi. Heyetteki diğer ismin ise Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar olduğu bildirildi.