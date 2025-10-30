Erdoğan ve DEM Parti İmralı Heyeti görüşmesi sona erdi! Külliye’de 1 saatlik kritik buluşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Yaklaşık 1 saat süren kritik görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ıCumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Yaklaşık 1 saat süren görüşme sona erdi. Bu buluşma, DEM Parti İmralı Heyeti’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği üçüncü görüşme oldu. Heyet daha önce 10 Nisan ve 7 Temmuz tarihlerinde de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edilmişti.

TARİHİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ

Görüşme öncesinde açıklamalarda bulunan Pervin Buldan,

“Sayın Cumhurbaşkanı ile sürecin başından bu yana üçüncü görüşmeyi gerçekleştireceğiz. Tarihi bir dönemden geçtiğimizin hepimiz farkındayız. Bu nedenle bu görüşme çok önemli ve anlamlı.” ifadelerini kullandı.

Mithat Sancar ise görüşmenin önemine dikkat çekerek,

“Esas gündemimiz sürecin bugüne kadarki seyri, geldiği aşama ve bundan sonra yapılması gerekenlerdir. İyi bir görüşme ve hayırlı sonuçlar doğuracak bir buluşma olacağına inanıyoruz.”
dedi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından görüşmenin içeriğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ayrıntılar gelecek...

