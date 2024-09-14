Erdoğan'dan İsrail'e tepki: "Ayşenur'un hesabını soracağız!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Erdoğan'dan İsrail'e tepki: "Ayşenur'un hesabını soracağız!"
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 Erdoğan, açıklamalarında Gazze'deki saldırılara vurgu yaparak, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi’yi unutmadı ve bu kayıpla ilgili sert mesajlar verdi. "Bu saldırının sorumlularını hesaba çekeceğiz," diyerek tepkisini dile getirdi. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ile yaptığı görüşme, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde basına kapalı olarak gerçekleşmişti. Sonrasında kameraların karşısına geçen iki lider, açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, bugün toprağa verilen Ayşenur Ezgi Eygi’yi anarak, yaşananların karşılıksız kalmayacağını ifade etti.

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