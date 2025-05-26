Erdoğan'dan kamu israfına sert mesaj: Gözünün yaşına bakmayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Erdoğan'dan kamu israfına sert mesaj: Gözünün yaşına bakmayız
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Kamuda etik bilincinin güçlendirilmesine yönelik bu iş birliğini değerli bulduklarını ifade eden Erdoğan, kamu kaynaklarını israf edenlere karşı sert mesajlar verdi.

"Kamu yararı her şeyin üzerindedir"

Etik Haftası kapsamında düzenlenecek etkinliklerin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, kamuda etik kültürünün yaygınlaşmasının önemine vurgu yaptı. Protokol çerçevesinde nitelikli etik eğiticilerinin yetiştirilmesini hedeflediklerini belirtti.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun bugüne dek 228 bin 922 kamu görevlisine eğitim verdiğini hatırlatan Erdoğan, “Değerlerin ve ilkelerin yerleşmesi için yürütülen tüm çalışmaları çok kıymetli buluyorum. Kurul bünyesinde görev yapan herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

"Makamlar gelip geçicidir"

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Devlet görevinde bulunan herkese şunu hatırlatmak isterim: Bu makamlar gelip geçicidir. Görev ve yetkiler bize milletin emanetidir. Asıl olan; halka samimiyetle hizmet etmek, hakkın rızasını kazanmak ve milletimizin duasına layık olabilmektir.”

Devletin esas amacının vatandaşa hizmet olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Devlet demek nizam ve intizam demektir. Görevini kötüye kullanan, kamu malını israf eden kimsenin gözünün yaşına bakmadık, bundan sonra da bakmayız. Hak ve hukukun çiğnenmesine asla izin vermeyiz” ifadelerini kullandı.

"İki temel gerçeklik"

Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü bir devlet geleneğine sahip olduğunu dile getiren Erdoğan, iki temel gerçekliğe dikkat çekti: “Bunlardan ilki atalarımızın sahip olduğu güçlü kurucu irade ve bağımsızlık ruhudur. İkincisi ise insanı merkeze alan yönetim anlayışımızdır. Bilgi, ahlak ve liyakate verilen önem, kamu hizmetindeki istikrarın temelidir.”

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