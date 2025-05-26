Konya’da vahşet: “Yeni koltuk istedi” diyerek eşini öldürdü

Konya’nın Karatay ilçesinde yaşanan olayda, İzzet Öner (42), eşi Nurhan Öner’i (41) bıçaklayarak öldürdü. Suçunu itiraf ederek polisi arayan Öner, olayın ardından gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Konya’da vahşet: “Yeni koltuk istedi” diyerek eşini öldürdü
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Olay, dün saat 18.00 sıralarında Araplar Mahallesi Demirlihan Sokak’ta meydana geldi. Özel bir okulda bilgisayar teknisyeni olarak çalışan İzzet Öner ile 3 çocuk annesi eşi Nurhan Öner arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaklaşık 2 yıldır geçimsizlik yaşadığı belirtilen çiftin tartışması sırasında İzzet Öner, eşi Nurhan Öner’i bıçakladı.

Kanlar içinde kalan Nurhan Öner ağır şekilde yaralanırken, İzzet Öner 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kendisini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Nurhan Öner’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, cinayet sonrası eşinin başında bekleyen İzzet Öner’i gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde, eşinin sürekli taleplerde bulunduğunu, olay günü de yeni bir koltuk takımı istemesi üzerine tartışmanın çıktığını söylediği öğrenildi.

İzzet Öner, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nurhan Öner’in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Musalla Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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