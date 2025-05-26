Bakteri alarmı! 9 okulda eğitime ara verildi

Yunanistan’ın Orta Makedonya bölgesinde hızla yayılan Strep-A bakterisi nedeniyle 9 okulda eğitime geçici olarak ara verildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bakteri alarmı! 9 okulda eğitime ara verildi
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Yunan basınında yer alan haberlere göre, ilk vakalar salgının başlangıç noktası olarak gösterilen Selanik’in Kalamarya bölgesindeki bir okulda tespit edildi. Vakanın kısa sürede yayılması üzerine Kalamarya’da 3 ilkokul ve 2 anaokulu geçici olarak kapatıldı.

Benzer şekilde Serez kentinde de Strep-A vakalarına rastlanan 4 okul, önlem amacıyla geçici süreyle eğitime kapatıldı.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), bakterinin oldukça bulaşıcı olduğuna dikkat çekerek, kişisel hijyen kurallarına özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Yetkililer, enfekte bireylerin antibiyotik tedavisine başladıktan sonra en az 24 saat evde kalmalarını önerdi. Ayrıca, durumun kontrol altında olduğunu belirterek halkın paniğe kapılmaması çağrısında bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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