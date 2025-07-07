Erdoğan’dan Özgür Özel’e 500 bin liralık tazminat davası!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e 500 bin lira tutarında manevi tazminat davası açtı. Davanın, Özel’in 5 Temmuz 2025 tarihinde MYK sonrası düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği ifadeler nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açıldığı bildirildi.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Temmuz 2025 tarihinde MYK sonrası yaptığı basın açıklamasında, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamları, hakaretamiz ifadeleri ve tehdit mahiyetindeki sözleri nedeniyle nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan ve TCK 310/2 delaletiyle tehdit suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur" açıklaması yaptı.