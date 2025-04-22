Erken seçim tartışmasına Bahçeli noktayı koydu: Yaygara, yalan, hezeyan

Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Cumhur İttifakı’nın kararı kesindir. Seçimler zamanında yapılacak ve bundan da asla taviz verilmeyecektir” dedi.

Erken seçim tartışmaları, eski MHP milletvekili Mümtaz’er Türköne’nin "Erdoğan çözüm sürecini tırpanlayacak, Bahçeli de bunun üzerine Türkiye’yi erken seçime götürecek" sözleriyle yeniden gündeme gelmişti. Türköne’nin adını anmayan Bahçeli, eleştirileri “çürüklerin hevesi” olarak nitelendirdi.

“Erken seçim yalan ve yaygarasıyla partimizi tartışmaya yeltenen, küçücük akıllarıyla niyet okuyuculuğuna kalkışan çürüklerin hevesleri boşunadır” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, terör örgütü PKK’ya da çağrıda bulundu. Örgütün bir an önce kongresini toplayarak kendini feshetmesi gerektiğini söyledi.

“Bu aşamada PKK’nın kongresini toplayıp 27 Şubat İmralı çağrısına binaen örgütsel fesih işlemini tamamlaması ve silahları Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim etmesi akla ve adalete en uygun seçenektir. Bu iş daha fazla uzamamalıdır, demir tavında dövülmelidir.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına da sert çıkan Bahçeli, “savaş ilanı” sözlerini hedef aldı.

“CHP Genel Başkanı’nın ‘savaş ilan ederim’ açıklaması sakat bir mantık, basiretsiz ve hatta skandal bir hezeyandır. Özgür Özel dingili kırmış, uçuruma savrulmuştur” dedi.

“Ben ‘savaş ilan ederim’ demedim. ‘Bu yapılanı savaş ilanı kabul ederim’ dedim. Atatürk’ün partisi savaş ilan etmez. Ama işgale ve işbirlikçilere de sessiz kalmaz. Yavru vatanı satana, Türk dünyasına sahip çıkamayana sessiz kalmaz.” açıklamasında bulundu.