Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van’ın Gürpınar ilçesinde, yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Yayınlanma: Güncellenme:

Edinilen bilgilere göre, kaza Gürpınar-Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere Tüneli yakınlarında meydana geldi. Sürücülerin kimlikleri henüz belirlenemeyen yolcu minibüsü ile kamyonet, çarpışarak büyük bir faciaya yol açtı. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılara, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk işlemi gerçekleştirildi.

Elektrik kesintisine hazır olun, çok uzun sürecek: 23 Nisan elektrik kesintileriElektrik kesintisine hazır olun, çok uzun sürecek: 23 Nisan elektrik kesintileriYurt
Meteoroloji 48 ili uyardı: Nisan ortasında sağanak alarmıMeteoroloji 48 ili uyardı: Nisan ortasında sağanak alarmıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

trafik kazası van
Günün Manşetleri
Erken seçim tartışmasına Bahçeli noktayı koydu
Çok sayıda ölü ve yaralı var
FETÖ'nün en kritik isimleri tek tek deşifre oldu
Bakan Uraloğlu'ndan Şam ziyareti
Halk 'enflasyon düşüyor' sözlerine inanmıyor
5 gün boyunca gök gürültülü sağanaklar geliyor
İstanbul’da zehir tacirlerine büyük darbe!
Şimşek New York’ta dev yatırımcılarla buluştu
Süleymancılarda şirket içi dolandırıcılık iddiası
Erdoğan’dan CHP’ye tepki
Çok Okunanlar
Meteoroloji 48 ili uyardı: Nisan ortasında sağanak alarmı Meteoroloji 48 ili uyardı: Nisan ortasında sağanak alarmı
5 gün boyunca gök gürültülü sağanaklar geliyor 5 gün boyunca gök gürültülü sağanaklar geliyor
1 milyon 500 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? 1 milyon 500 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor?
Altında tarihi zirve: İslam Memiş'ten yatırımcıya kritik uyarılar! Altında tarihi zirve: İslam Memiş'ten yatırımcıya kritik uyarılar!
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!