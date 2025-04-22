Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edinilen bilgilere göre, kaza Gürpınar-Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere Tüneli yakınlarında meydana geldi. Sürücülerin kimlikleri henüz belirlenemeyen yolcu minibüsü ile kamyonet, çarpışarak büyük bir faciaya yol açtı. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılara, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk işlemi gerçekleştirildi.