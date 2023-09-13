Ersin Tatar'dan Ulusal Kanal'a özel açıklamalar! "Dayatmaları asla kabul etmeyeceğiz"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Kanal'da Yeşim Eryılmaz'ın sunduğu Gün Ortası programına konuk oldu. Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı özel açıklamada, BM'nin çifte standart uyguladığını aktardı. Tatar, "BM, kendi sınırlarımız olan bölgelere "ara bölge" diyor." dedi.

Tatar açıklamasının devamında, "Toprak kaybına da sınır ihlaline de müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

ERSİN TATAR BM'NİN SALDIRISINA KARŞI ŞİKAYETTE BULUNDUKLARINI BELİRTTİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temizlik çalışmaları yapan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı askerine, Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerinin saldırmasıyla ilgili şikayette bulunulduğunu belirterek, BM tarafından soruşturma açıldığı yönünde açıklama yapıldığını ve bu konunun takipçisi olacağını belirtti.

Tatar, KKTC ile GKRY arasında Birleşmiş Milletler kontrolünde bulunan ara bölge olduğunu, fakat yaşanan olayın KKTC sınırları içerisinde yer aldığını ifade etti. Tatar, KKTC'nin mücadelesinin, Türkiye'nin de desteğiyle sınırları korumak olduğunu vurguladı.

BM'in yaptığı girişimlerde taraflı davrandığını vurgulayan Tatar şu ifadeleri kullandı:

- Oldubitti ve dayatmaları asla kabul etmeyeceğiz. Burada bir devlet, otorite, asker ve polis var. Garantör Türkiye Cumhuriyeti var. Özden gelen egemenlik ve tarihten gelen haklarımız var. Türkiye’nin de karada, denizde ve hava sahasında hakları var.

Türk Devletleri Teşkilatı’na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gözlemci üye olmasının ardından KKTC’nin Türk Dünyası Entegrasyonu İçindeki Yeri ve Önemi paneli düzenlenmesiyle ilgili soru üzerine Tatar şunları söyledi: