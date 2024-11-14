Eş zamanlı baskın: 61 bin kaçak sigara ele geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Manisa il merkezi ile Akhisar ve Salihli ilçelerinde toplam 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Eş zamanlı baskın: 61 bin kaçak sigara ele geçirildi
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Manisa il merkezi ile Akhisar ve Salihli ilçelerinde toplam 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda; 61 bin 540 adet doldurulmuş makaron sigara, 39 bin 200 adet boş makaron, 6 bin 636 adet sigara sarma kağıdı, 21 kilo 500 gram nargile tütünü, 7 kilogram açık kıyılmış tütün ve 13 adet pipo tütünü ele geçirildi.

Alkol, tütün ve sigara kaçakçılığı suçlamasıyla 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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