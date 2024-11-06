Esenyurt Belediyesi'nde yeni gelişme! Ahmet Özer'in işe aldığı 7 yakınının iş akitleri feshedildi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı. Esenyurt Belediyesinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Özer'in işe aldığı ve akrabalık bağı belirlenen 7 kişinin iş akitleri sonlandırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Esenyurt Belediyesi'nde yeni gelişme! Ahmet Özer'in işe aldığı 7 yakınının iş akitleri feshedildi
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Esenyurt Belediyesi'nde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı.

Son olarak Ahmet Özer tarafından belediyede istihdam edilen 7 kişinin iş akitleri de sonlandırıldı.

Valilik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Özer tarafından, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında belediyede istihdam edilen 7 kişinin, aynı zamanda akrabalık bağının da olduğu belirlendi.

Seçimler sonrası 19 Nisan'da işe alınan Özer'in kardeşi A.Ö'nün yakın koruma olarak göreve başladığı, kuzeni M.M.Y'nin de iş yeri ruhsatları danışmanı olarak görev yaptığı, yeğenleri M.S.Ö. ile M.E.K'nin özel kalem personeli olarak çalıştığı tespit edildi.

Belediyede 20 Nisan'a işe alınan Özer'in kayınbiraderi M.G'nin imar, ruhsat işleri koordinatörü olarak göreve başladığı, kuzeni B.F.Y'nin de özel kalem personeli olarak görev yaptığı, yakını S.Ç'nin ise istisnai kadrodan memur olduğu anlaşıldı.

Belediyede çalışan bu 7 kişinin iş akitlerine son verilirken, fesihlerin sadece akrabalık bağı sebebiyle işe alınan şahıslarla sınırlı olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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