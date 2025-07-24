Esenyurt’ta nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 144 kilo skunk ele geçirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Esenyurt’ta uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 144 kilogram skunk ele geçirildiğini ve 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan Yerlikaya, uyuşturucuya geçit vermeyeceklerini vurguladı.

İKİ ARAÇ VE BİR ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Esenyurt ilçesinde iki araç ve bir adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda tam 144 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

BEŞ ZEHİR TACİRİ YAKALANDI

Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüpheli operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Operasyonun ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’un Esenyurt ilçesinde Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda; 144 Kg SKUNK Uyuşturucu Maddesi ele geçirdik. Operasyonda 5 şüpheliyi yakaladık.️”

Yerlikaya paylaşımında ayrıca, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve görevli polisleri tebrik ederek şunları söyledi:

“Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz”